Welche Fledermäuse jagen im eigenen Garten?

Wer wissen möchte, welche Fledermausarten in seinem Garten fliegen, kann beim Nabu Heinsberg ein Gerät zur Aufnahme von Fledermäusen ausleihen. Das Gerät wird eine oder mehrere Nächte an einer sicheren, regengeschützten Stelle im Garten ausgelegt und nimmt dort automatisch die unhörbaren Rufe der Fledermäuse auf.

Zurück beim Nabu können Fachleute die Aufnahmen am Computer auswerten und Fledermäuse bestimmen. Der Nabu erwartet dabei Informationen zum Vorkommen von schlecht zu beobachtenden, leise rufenden Fledermausarten, etwa der sehr seltenen Wimperfledermaus. Interessenten wenden sich an Michael Straube unter der Telefonnummer 02434-8094043, oder per E-Mail: nabuheinsberg@aol.com.