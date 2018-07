Geilenkirchen - 2000 Besucher werden bei „Be Future“ erwartet

Geilenkirchen.

Die Berufs- und Studieninformationsbörse „Be Future“ ist eine wahre Erfolgsstory: Startete Organisator Wilfried Kleinen im Jahre 2006 mit 15 Ausstellern in der Geilenkirchener Stadthalle, so präsentiert er in diesem Jahr bei der 12. Auflage am 28. und 29. September bereits 75 Aussteller aus Industrie und Handwerk, Verwaltung und Hochschule im St.-Ursula-Gymnasium.