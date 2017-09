Feuer auf Bauernhof: Über 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen Ein Brand auf einem Bauernhof in Aachen hat am späten Montagabend die Aachener Feuerwehr gefordert. Eine Scheune hatte auf dem Gelände am Grauenhofer Weg Feuer gefangen und die Einsatzkräfte bis spät in die Nacht gefordert. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.