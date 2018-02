Eschweiler - Zum „Tag der Archive“ in das Eschweiler Rathaus

Eschweiler. Das Stadtarchiv Eschweiler und der Eschweiler Geschichtsverein laden für Samstag, 3. März, anlässlich des bundesweiten „Tages der Archive“ von 10 bis 16 Uhr in das Eschweiler Rathaus ein.

Im Foyer sowie in mehreren Archivräumen des Rathauses informieren das Stadtarchiv Eschweiler und der Eschweiler Geschichtsverein über ihre vielfältigen Aktivitäten und präsentieren etliche „Schätze“ aus ihren umfangreichen Beständen.

Das Stadtarchiv zeigt außerdem noch einmal die 15 Schautafeln umfassende Ausstellung „Eschweiler im Ersten Weltkrieg“.

Führungen

Um 11 Uhr und um 14 Uhr bietet Stadtarchivar Dr. Horst Schmidt Führungen durch das Stadtarchiv an. Da an diesen Führungen nur jeweils maximal 15 Personen teilnehmen können, wird um vorherige Anmeldung per Telefon (02403-71387) oder per E-Mail (horst.schmidt@eschweiler.de) gebeten.

Der Eschweiler Geschichtsverein öffnet am „Tag der Archive“ ebenfalls sein Archiv im Rathauskeller. Marianne Wetzeler, die Leiterin des Archivs der Eschweiler Heimatforscher und Lokalhistoriker, gewährt Einblicke in diese wohl größte und umfangreichste Sammlung zur Eschweiler Lokalgeschichte.

Das von den Familienforschern des Eschweiler Geschichtsvereins im Auftrag der Stadt betreute Personenstandsregister-Archiv, das vor allem für Ahnenforscher von größtem Interesse ist, erläutert die Genealogie-Fachfrau Claudia Niederhäuser.

Aktuelle Projekte

Außerdem informiert der Eschweiler Geschichtsverein über seine Aktivitäten und aktuellen Projekte und präsentiert einen Büchertisch mit Literatur zur Eschweiler Lokalgeschichte sowie eine kleine Cafeteria.