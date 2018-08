Eschweiler-Röhe.

„Alle Jahre wieder“ – so auch in Röhe, denn das Kinderferienwerk Eschweiler-Röhe bot in der Mitte der Sommerferien zwei Wochen lang ein buntes und mit Ausflügen gespicktes Programm. Doch ehe der Sommerspaß für Kinder und Jugendliche richtig Fahrt aufnahm, feierte das Ferienwerk bereits im Juni das große Kinderfest, eines der Highlights im Röher Festkalender.