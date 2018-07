New York/Eschweiler . In aller Ruhe soll Anna S. einen Hundert-Dollar-Schein nach dem anderen auf den Tresen gelegt haben. So lange, bis die Empfangsdame sich dazu entschied, andere Kunden warten zu lassen und die hübsche junge Frau mit den rötlich-blonden Haaren und den vollen Lippen, kaum älter als sie selbst, zuerst zu bedienen.