Glücklich und voller neuer Eindrücke – so kehrten die Schüler des Städtischen Gymnasiums Eschweiler am Donnerstag nach einwöchigem Aufenthalt in der Bretagne zurück nach Eschweiler. Ihr Besuch der Partnerschule „Collège du Château“ in Morlaix bildete den Auftakt der neu ins Leben gerufenen deutsch-französischen Schulpartnerschaft.