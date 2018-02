Eschweiler - Zither-Virtuose begeistert mit ungewöhnlichen Klängen

Eschweiler. Auf diesen Taghatten sich die Bewohner im Senioren- und Betreuungszentrum an der Johanna-Neuman-Straße besonders gefreut. Musik gibt es ja bereits sehr vielseitig und oft im SBZ aber die Klänge die Sonntag durch die Räume hallten, waren doch so ganz anders und selten – zumindest in unserer Region.

Konny Kyrion hatte seine Zither ausgepackt und ließ so manches Herz höher schlagen bei den melodischen Klängen. Das Instrument, das eigentlich im alpenländlichem Raum zu finden ist wurde im 19. Jahrhundert erstaunlicherweise bereits stark in Köln gespielt.

So verwunderte es auch nicht, dass Konny Kyrion im Alter von acht Jahren mit dem Spiel auf einer Kinderzither begann. Bis auf eine kurze Unterbrechung hat er immer wieder diesem Musikinstrument seine Zeit gewidmet, dann natürlich auf einem größeren Originalinstrument.

Typische Klänge

Neben den typischen volkstümlichen Klängen wie „Es war im Böhmerwald“ dem „Schneewalzer“ und dem „Kufstein Lied“, um nur einige zu nennen, ist wohl „Der dritte Mann“ das bekannteste Lied. Der damalige Kino-Thriller war so benannt und machte dieses Zitherlied berühmt. Noch heute verbindet man die Melodie direkt mit einer Zither. Natürlich durfte es an diesem Nachmittag nicht fehlen und erntete wohl den größten Applaus.

Dass die Zither sehr vielseitig ist und weitaus mehr als Volksmusik präsentieren kann, zeigte Kyrion an diesem Nachmittag und so mancher Zuhörer war erstaunt, was er zu hören bekam. „Capri Fischer“, „Marina“ und „La Paloma“ hörten sich genauso gut an wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Fiesta Mexicana“. Auch Andreas Gabalier blieb nicht verschont und aus „I sing a Lied für di“ wurde kurzerhand „I spiel a Lied für di“. Ganz neue Klänge die ebenso begeisterten wie auch das weltbekannte „Somethin‘ stupid“ von Frank Sinatra.

Konny Kyrion ließ kaum eine Stilrichtung aus und zeigte nicht nur sein Können, sondern auch die Vielseitigkeit dieses wunderschönen Instrumentes. In unserer Region gibt es leider nicht mehr viele Menschen, die das Zitherspiel beherrschen, einer davon ist aber ganz gewiss Konny Kyrion, der mit seiner Musik den Senioren einen wunderschönen und ganz besonderen musikalischen Nachmittag bereitete.