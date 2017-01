Über 200 Helfer sind in der Orkannacht im Dauereinsatz

Für die Eschweiler Feuerwehr und das Technische Hilfswerk herrschte am 18. und 19. Januar 2007 Hochbetrieb. 150 Sturmeinsätze fuhren die Helfer. Dennoch urteilte Wachleiter Axel Johnen anschließend: „Eschweiler ist mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Verletzt wurde niemand, aber dort, wo Bäume umgekippt waren, bot sich ein Bild der Verwüstung. Zwei Tage benötigten die Helfer, um alle Straßen und Wanderwege freizuräumen. Sogar eine ganze Woche dauerte es, ehe sämtliche Straßen wieder verkehrssicher waren, weil immer noch Äste herabzufallen drohten.

Obwohl die Indestadt nicht mit voller Wucht von dem sogenannten „Jahrhundertsturm“ getroffen wurde, wurde der Gesamtwehralarm in der Nacht ausgelöst. Über 200 Leute waren im Einsatz. An Unterstützung aus anderen Kommunen war nicht zu denken, da die gesamte Region gleichermaßen vom Sturm betroffen war.

In der Tat schlug Kyrill in anderen Gebieten des Landes heftiger zu. Der von Nordwesten heranbrausende Orkan erreichte in Eschweiler aber immer noch Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern. Auf offener See wurden sogar 225 Stundenkilometer gemessen. 47 Menschen starben europaweit.

Um besonders betroffene Bereiche zu unterstützen, wurde ein Solidaritätsfonds der Europäischen Union aufgelegt. Eschweiler gilt als Orkanrandgebiet.