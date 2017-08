Zandvoort: Die Lieblingsstrecke vieler Rennfahrer

Eschweiler/Zandvoort. Die DTM gastiert am nächsten Wochenende vom 18. bis 20. August in Zandvoort. Für die DTM-Piloten ist die Traditions-Rennstrecke immer etwas ganz besonderes. Der 4,307 Kilometer lange Kurs ist überaus anspruchsvoll.

Kuppen, Bodenwellen und nicht einsehbare schnelle Kurven machen ihn zu einer echten Fahrerstrecke. Eine der besten Überholmöglichkeiten auf der niederländischen Berg- und Talbahn bietet sich am Ende der Start- und Zielgeraden vor der „Tarzanbocht“.

Die Rennstrecke liegt nur einen Steinwurf von der Nordsee entfernt. Für Fans und Fahrer bedeutet dies: echtes Strandfeeling gepaart mit spektakulärer Renn-Action. Während der Kurs Material und Fahrern alles abverlangt, können die Zuschauer das turbulente Treiben entspannt von ihren Rängen in den Dünen verfolgen.

Der Kurs in den Dünen von Zandvoort steht seit 2001 im Kalender der DTM und ist die Lieblingsstrecke vieler Piloten. In Zandvoort geht Audi ganz klar als Favorit an den Start: In der Vergangenheit haben die Ingolstädter immer wieder gezeigt das der Audi RS 5 DTM in Zandvoort extrem stark unterwegs ist.

In der vergangenen Saison dominierte beim Samstagsrennen Robert Wickens im Mecedes-AMG C 63 DTM das Geschehen in Zandvoort. Am Sonntag hatte mit Jamie Green wieder ein Audi-Pilot die Nase vorn und überquerte mit seinem Audi RS 5 DTM als erster die Ziellinie. In diesem Jahr will auch BMW wieder ein Wörtchen um den Sieg mitreden und in Zandvoort ganz oben auf dem Siegerpodest stehen.

Wir verschenken 2 x 2 Eintrittskarten für das Rennen an der Nordseeküste. Und so machen Sie mit: Am Dienstag einfach ab 11 Uhr anrufen unter Telefon 5554934. Die ersten zwei glücklichen Anrufer erhalten die Karten. Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen: Veranstalter des Gewinnspiels ist die Zeitungsverlag Aachen GmbH, Dresdener Straße 3, 52068 Aachen. Mitarbeiter der Zeitungsverlag Aachen GmbH und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.