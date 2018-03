Eschweiler.

Der Ausbau der Plätze in der Kinderbetreuung schreitet weiter voran. In Kinzweiler werden zwei weitere Kita-Gruppen zum kommenden Kindergartenjahr in Betrieb gehen. Der Clou: Dafür muss kein neues Gebäude errichtet werden, sondern es wird der Sitz der ehemaligen Gemeindeverwaltung genutzt, wo bis vor wenigen Jahren eine Einrichtung für Kinder mit besonderem Förderbedarf untergebracht war.