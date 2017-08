Zahl der Arbeitslosen sinkt im August auf 2610

Eschweiler. Die Arbeitslosigkeit hat sich von Juli auf August um 24 auf 2610 Personen verringert. Das waren 123 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im August 8,7 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 8,4 Prozent.

Dabei meldeten sich 527 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 4 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 553 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+11). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 4.152 Arbeitslosmeldungen, das ist in Plus von 330 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 3979 Abmeldungen von Arbeitslosen (–128). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August um 32 Stellen auf 422 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 55 Arbeitsstellen mehr.

Arbeitgeber meldeten im August 124 neue Arbeitsstellen, 14 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 821 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 18.