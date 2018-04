Eschweiler.

Menschen ohne Arbeit, mit hohen Schulden, in einer sozialen Schieflage – dies sind die Klienten, die die Fachberatungsstelle der WABe des Diakonischen Netzwerks in der Beratungsstelle an der Franzstraße besuchen. Kurzum, dort wird Heinz-Dieter Hahn mit den Problemen der Menschen befasst, die am Rand der Gesellschaft leben.