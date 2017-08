Wohltuendes Angebot: „Wassergymnastik bei Adipositas“

Eschweiler. Das Zentrum für Gesundheit und Sport am St.-Antonius-Hospital Eschweiler bietet Wassergymnastik bei Adipositas an. Los geht es am Montag, 28. August, jeweils um 15.30, 18.30 und 19.15 Uhr.

Einige Restplätze sind noch frei. „Wassergymnastik bei Adipositas“ lautet ein neues Angebot, das sich vornehmlich an Personen mit krankhaftem Übergewicht wendet. Das Training im Wasser verbindet die besonderen gesundheitlichen Wirkungen des Wassers mit der gezielten Bewegungsschulung einer Gymnastik und stellt ein wohltuendes und aktivierendes Angebot dar.

Auftriebskraft und Widerstand des Wassers ermöglichen ein gelenkschonendes Training des Herzkreislaufsystems und der gesamten Muskulatur – gerade bei Adipositas und Übergewicht ist das Training im Wasser empfehlenswert. Bewegung, Sport und Training stellen eine wichtige Säule im Therapiekonzept bei Adipositas dar, um den Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und besonders Herzkreislauferkrankungen vorzubeugen.

Dieser Kurs richtet sich besonders an die Personen, die ihren Weg bereits in das interdisziplinäre Therapiekonzept im Adipositaszentrum am St.-Antonius-Hospital Eschweiler unter Leitung von Chefarzt Dr. Mario Dellanna eingeschlagen haben und bei denen eine Magenbypass-Operation in Überlegung ist.

Die Wassertemperatur beträgt 30 bis 32 Grad, die Wassertiefe liegt bei 1,30 Meter. Nach regelmäßiger Teilnahme an der Wassergymnastik erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung zur Vorlage bei der Krankenkasse.

Nähere Informationen sind erhältlich im Zentrum für Gesundheit und Sport am St.-Antonius-Hospital Eschweiler, Telefon 02403/76-1155. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.