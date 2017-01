Winterfest in Eschweiler-Ost Letzte Aktualisierung: 15. Januar 2017, 10:30 Uhr

Eschweiler. Der Arbeitskreis Kinder-Jugendliche in Eschweiler-Ost ist in der Bürgerbegegnungsstätte weiterhin aktiv. Er gestaltet am Freitag, 27. Januar, ein neues Winterfest in der Bürgerbegegnungsstätte. Es steht unter dem Motto „Kunterbunte Vielfalt“.