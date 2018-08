Eschweiler/Zandvoort.

Das ADAC GT Masters gastiert am kommenden Wochenende vom 17. bis 19. August in Zandvoort. Bei Wind, Wellen und Sand bietet das Starterfeld des ADAC GT Masters fast alles, was im Sportwagenbau Rang und Namen hat. Allen voran der Audi R8 LMS Ultra, gefolgt vom gewaltigen BMW M6 GT3, und der hubraumstarken Corvette C7 GT3-R.