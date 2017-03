Eschweiler.

Der britische Sänger, Gitarrist und Blues-Harp-Spieler Will Wilde gab sich am Dienstagabend in der Clubkonzert-Reihe „Blues meets Rock“ die Ehre. Recht kompromisslos, geradeheraus und ungeschliffen begann der Mann mit seinem Quartett eines der Konzerte im Rio in der Schnellengasse, das zumindest für seine satte Lautstärke noch in Erinnerung bleiben dürfte.