Eschweiler - Wildbienen-Hotels warten auf erste Gäste

Eschweiler.

„Wir möchten etwas Gutes tun für Natur und Umwelt. Nicht nur mit unserer Politik, sondern auch ganz praktisch“, hieß es am Samstag am Informationsstand der Eschweiler Grünen an der Ecke Markt-/Indestraße. Dort verteilten Partei-Mitglieder Bausätze für Wildbienenhotels. Gratis.