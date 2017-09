Wieder mit einem Doppelschlag: Der SV St. Jöris grüßt von oben Letzte Aktualisierung: 19. September 2017, 11:28 Uhr

Eschweiler. So langsam könnte man Methode dahinter vermuten: Trifft der SV St. Jöris zum ersten Mal während einer Partie, ist Tor Nummer zwei nicht weit. Zum dritten Mal in Folge sorgte der A-Liga-Aufsteiger per Doppelschlag für die Entscheidung zu seinen Gunsten und verteidigte mit der nach wie vor optimalen Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen die Tabellenspitze.