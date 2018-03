Messdiener, Pilger, Pfarrer, Religionslehrer

Pfarrer Hannokarl Weishaupt ist seit fünf Jahren Pfarrer in der Gemeinde Heilig Geist und seit 2017 in der Pfarrei Leiter des GdG-Rats (Gemeinschaft der Gemeinden). In seiner Jugend ist er als Messdiener der Stadt Aachen tätig gewesen und im Rahmen der kirchlichen Jugendarbeit mit anderen Messdienern nach Moresnet gepilgert (belgischer Pilgerort nahe der Grenze bei Aachen), um dort die Karwoche bewusster zu erleben. Er war zudem als Religionslehrer an den Gesamtschulen Aachen-Laurensberg und Langerwehe tätig.