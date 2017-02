Unterschrift für das Volksbegehren „G9 jetzt“

Im November 2016 haben die Initiatoren des Volksbegehrens gut 3000 Unterschriften für den Antrag auf Zulassung des Begehrens beim Innenministerium des Landes NRW eingereicht. Die Landesregierung sieht das Volksbegehren als zulässig an.

Für eine Behandlung im Landtag müssen sich binnen eines Jahres mindestens 1,1 Millionen stimmberechtigte Bürger aus NRW in die Unterschriftenlisten eintragen. Lehnt der Landtag das Volksbegehren ab, kommt es zum Volksentscheid.

Listen, in die sich jeder eintragen kann, der zur Teilnahme an der Landtagswahl berechtigt ist, liegen im Bürgerbüro und im Rathaus aus. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Mittwoch, 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 17.45 und am Freitag von 8 bis 12 Uhr.