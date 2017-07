Eschweiler.

Über 2450 Schulen in Deutschland haben sich am „Big-Challenge-Wettbewerb“ beteiligt. Dabei zeigen Schüler von der fünften bis zur neunten Klasse in einer 45-minütigen Prüfung, was sie in Englisch drauf haben. 63 Schüler des Städtischen Gymnasiums haben daran teilgenommen – eine Schülerin der achten Klasse darf sich dabei zur Spitze des ganzen Bundeslandes zählen.