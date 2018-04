Eschweiler.

Dass an der Europa-Zentrale von West Pharmaceutical Services Streikpfeifen ertönen, hat es in der Geschichte des Unternehmens noch nicht gegeben. Die „tarifpolitische Mittagspause“, zu der die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE)für gestern aufrief, stellte also eine Premiere dar.