Auf den Toiletten in Eschweilers City wird es eng am Rosenmontag

Karneval schlägt auf die Blase. Und die will entleert werden. Wo Zigtausende feiernder (und trinkender) Jecken stundenlang zusammenstehen, da kommt einiges an zu entsorgender Flüssigkeit zusammen. Die Stadt Köln stellt über Karneval 700 (!) zusätzliche mobile Toiletten auf und kündigt an, gegen „Wildpinkler“ rigoros vorzugehen. In der Karnevalshochburg Eschweiler, wo am Rosenmontag bis zu 300.000 Menschen feiern, sieht man das entspannter.

Hier werden seitens der Stadt und des Komitees neben der öffentlichen Toilette unter dem städtischen Seniorenzentrum an der Marienstraße ganze vier Toilettenwagen bereitgestellt: am Donnerstag und Montag auf dem Marktplatz sowie am Montag zusätzlich vor dem Rathaus, an der Bergrather Straße vor dem Sportplatz Patternhof und an der Marienstraße/Ecke Langwahn. Benutzungsgebühr: 50 Cent. Wer dagegen meint, seine Notdurft an Hauswänden oder Kirchenmauern verrichten zu müssen, muss mit 390 Euro Verwarnungsgeld rechnen.

Vor zwei Jahren sprach das Ordnungsamt zehn Verwarnungen aus und verhängte sechs Geldstrafen, im vergangenen Jahr kam es lediglich zu zwei Verwarnungen. Ordnungsamtssprecher Michael Effenberg: „Unsere Mitarbeiter gehen nicht auf die Pirsch nach Wildpinklern, sind zudem durch ihre Uniformen schon von weitem erkennbar. Verwarnen können sie nur, wen sie dennoch auf frischer Tat ertappen.“ (rpm)