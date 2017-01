Eschweiler-Weisweiler.

„Wenn ich so in Weisweilers rote Augen blicke, dann weiß ich: Es war wieder schön gestern!“ Seit einem Vierteljahrhundert ist er zu Gast und kennt jedes Bühnenbrett der Weisweiler Festhalle. Guido Cantz konnte zwar am Abend zuvor nicht der Einladung der Damen Folge leisten, doch am Freitag holte er die überfälligen „Bützchen“ mit seiner „Bruni“, der Damenpräsidentin der KG Lätitia Blaue Funken Weisweiler, umgehend nach - quasi auf dem Weg zur Bühne der Herrensitzung.