Eschweiler.

Die Zahl der Vermittlungen in einen Job steigen, die Zahl der Menschen, die vom Jobcenter Unterstützung erhalten, sinkt, die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist stabil: Es gibt zahlreiche Gründe, sich in der ehemaligen Hauptpost an der Kaiserstraße auf die Schulter zu klopfen. Allerdings trüben die nach wie vor grundlegenden Probleme der Betroffenen die Stimmung.