Eschweiler.

Sascha Peters hat Glück. Seit dem 1. August hat er eine Auszubildende in seinem Friseursalon am Markt. Selbstverständlich ist das nicht – die Bewerbung von Ilana Petuchov war die einzige, die er in diesem Jahr bekommen hat. Immer weniger Schulabgänger interessieren sich für einen Handwerksberuf – im Kammerbezirk Aachen gibt es derzeit noch 450 freie Lehrstellen.