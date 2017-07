Eschweiler.

Dramatischer hätte das Saisonfinale in Wenau nicht laufen können: Die U14 spielte das Rückspiel um den Einzug in die U14-Bezirksliga gegen Fortuna Bonn. Wenau konnte den 5:3-Rückstand aus dem Hinspiel mit einem 3:1-Sieg in der regulären Spielzeit ausgleichen. In der Verlängerung fielen auch keine weiteren Tore, so dass die Jungs zu später Stunde auch noch ein Elfmeterschießen bestreiten mussten.