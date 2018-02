Langerwehe/Eschweiler - Wenauer Kicker setzen auf Trainer Bachmann

Langerwehe/Eschweiler. Beim Jugendsport Wenau wurde in der Winterpause frühzeitig die wichtigste Personalentscheidung getroffen: Marco Bachmann wird auch in der Saison 2018/19 weiterhin Trainer der 1. Mannschaft des JSW bleiben. Bachmann kam im Sommer 2015 nach Wenau und geht damit in seine vierte Saison als Trainer der Jugendsportler.

Nach zwei Spielzeiten in der Aachen/Heinsberger-Bezirksliga 4 wurde der JSW für die laufende Saison in die Düren/Bergheimer-Bezirksliga 3 versetzt und belegt dort aktuell den zweiten Tabellenplatz.

Im Winter hat sich auch das Personalkarussell im Wenauer Kader gedreht: Mike Gebauer (TuS 08 Langerwehe) und Marvin Steffens (pausiert beruflich) haben den JSW verlassen. Als Neuzugänge konnten Marvin Dammers (21 Jahre, Offensiv) aus Verlautenheide, früher A-Jugend Wenau), Quincy Aikins (22 Jahre, Offensiv, aus Rott) und Nathan Nzuzi (19 Jahre, Defensiv, aus Walheim) begrüßt werden.

Die Rückrundenvorbereitung läuft auf vollen Touren. Am kommenden Sonntag steht für die Wenauer Jungs ein Kurzturnier beim SV Rott auf dem Programm (Anstoß 14 Uhr). Die Rückrunde beginnt mit dem Nachholspiel am 18. Februar in Buschbell. Danach steht das Derby beim TUS 08 Langerwehe auf dem Programm.