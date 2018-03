Eschweiler - „Weisweiler sucht den Superstar“: Ashley und Leonie sind die Superstars

Eschweiler.

In Anlehnung an eine bekannte TV-Show ist am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal der Wettbewerb „Weisweiler sucht den Superstar“ – kurz WSDS – im Kinderjugendtreff Weisweiler gestartet. Rund 60 Zuschauer fanden den Weg in den Burgweg, um die jungen Talente bei ihrem Auftritt anzufeuern und einen spannenden Musikwettbewerb zu erleben.