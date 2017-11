Weihnachtsbaum am Marktplatz: Viele Spender gesucht

Eschweiler. Die kleinen und großen Bastler des Kinderschutzbundes haben ganze Arbeit geleistet und viele schöne Päckchen gepackt. Diese sollen auch nun wieder den Tannenbaum auf dem Eschweiler Marktplatz zieren.

Und besagter strahlender Baumschmuck ist nicht irgendeine weihnachtliche Deko – nein, in jedem Päckchen steckt nämlich eine gute Tat.

Diese Präsente kann man kaufen – und zwar gegen eine Spende für den Kinderschutzbund Eschweiler. Der Erlös hilft dem Kinderschutzbund bei seiner Arbeit mit Kindern aus der Indestadt. Der Kinderschutzbund, der täglich etwa 560 Kinder an fünf Eschweiler Grundschulen fördert, hofft auch in diesem Jahr wieder auf die finanzielle Hilfe der Bürger.

Für eine Spende von mindestens 20 Euro gibt es im Gegenzug ein glitzerndes Paket, das den Baum auf dem Marktplatz schmückt.

Name steht am Baum

Der Name des Spenders wird an den jeweiligen Weihnachtsbäumen angebracht und zudem auf der Internetseite des Kinderschutzbundes Eschweiler unter der Web-Adresse www.dksb-eschweiler.de veröffentlicht. Wer möchte, erhält am Ende des Jahres eine Spendenquittung.

Jetzt bitte melden

Wer helfen und ein Geschenkpaket spenden oder kaufen möchte, sollte sich bitte an den Kinderschutzbund an der Hehlrather Straße 15, Telefon 32285, oder direkt an die Vorsitzende Mariethres Kaleß, Telefon 29842, E-Mail: vorsitzende@dksb-eschweiler.de wenden.