Wechselvolle Geschichte: 125 Jahre Feuerwehrorchester

Eschweiler. In diesem Jahr feiert das Feuerwehrorchester der Stadt Eschweiler sein 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass veranstaltet das Orchester ein Open-Air-Konzert auf dem Eschweiler Marktplatz am Freitag, 8. September, 20 Uhr. Das Orchester steht unter der musikalischen Leitung von Thomas Lehnen.

Seit dem 21. Mai 1892 besteht der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Eschweiler. Wenn sich ein Verein über 125 Jahre hinweg trotz der beiden Weltkriege, des Kalten Kriegs und der Weltwirtschaftskrise behaupten kann, so darf man annehmen, dass die Zielsetzung und Aufgabenstellung, die zur Gründung führten, auch heute noch zwingend sind: mit Musik andere berühren und Freude bereiten. Das Jubiläumskonzert beweist, dass der Wille, auch in Zukunft in einer Gemeinschaft zu musizieren, ungebrochen ist.

Die Chronik des Orchesters ist sehr unvollständig, so lässt sich nur schwer herausfinden, wie die Anfänge begannen. Der erste Kapellmeister war Alois Valder, der bis 1920 die damalige „Feuerwehr-Musikkapelle“ leitete. Sein Nachfolger war Willi Goertz, der bis 1939 den Musikzug musikalisch führte. Die Erfolge Waren groß, sogar Rundfunkauftritte gehörten zum Programm. Durch die Wirren des Krieges kam die Arbeit unter der Leitung von Theo Wilinsky zunächst vollständig zum Erliegen.

Nach dem Krieg war es wieder Willi Goertz, der die Feuerwehrkapelle inoffiziell weiterführte. Nach dem Zusammenbruch Deutschlands hatte der Aufbau einer Musikeinheit für die Stadt zunächst noch keine Priorität. Im Herbst 1954 wurde aus Anlass der Jahreshauptübung Willi Dümpelfeld mit der Gestaltung der Musik beauftragt. Unter seiner Leitung lebte der Musikzug wieder auf.

Einige Monate später übernahm Hans Jagdfeld, ehemaliger Militärmusiker, dieses Amt. Drei Jahre später wechselte die Feuerwehrkapelle zur Amtsfeuerwehr nach Langerwehe und wurde dort zum „Musikzug der Amtsfeuerwehr“. Die guten Verbindungen zur Stadt Eschweiler und zur Wehr blieben allerdings erhalten. Es ereilten Engagements mit dem Fanfarenkorps der KG „Rote Funken“ (heute „Original Eschweiler“) nach Düsseldorf und in den Sportpalast nach Berlin.

Teil von Langerwehe

Mit der Fertigstellung des Musikpavillons 1964 besuchte der Musikzug die Stadt Eschweiler regelmäßig und gab Konzerte. Am 15. September 1968 wurde das Orchester beim Treffen der Feuerwehrmusikzüge NRW in Essen darum gebeten, ein Konzert zu geben. Es zählte mit drei weiteren Musikzügen zu den besten des Landes. Infolge der kommunalen Neugliederung und der Auflösung des Amtes Langerwehe hörte der Musikzug quasi auf zu existieren. Nach erfolgreichen Verhandlungen zählt er seit dem 5. Oktober 1972 wieder zur Feuerwehr Eschweiler.

Einige Zeit später kämpfte der Musikzug mit sinkenden Mitgliederzahlen und stand Ende der 1980er Jahre kurz vor der Auflösung. Im Februar 1990 fusionierte der Musikzug „Uss Spaß an d’r Freud“ mit dem Musikzug der Feuerwehr. Wolfgang Krieger leitete mehrere Jahre erfolgreich den Klangkörper, der es zu Spitzenzeit auf 50 Musikerinnen und Musiker brachte. Seit den 1980er Jahren ist das Orchester als Stabsmusikzug jedes Jahr an Karneval und zu großen Ausmärschen Teil der Eschweiler Scharwache. Seit dem Jahr 2011 ist der Musikzug ein eingetragener Verein und trägt den Namen „Orchester Freiwillige Feuerwehr Eschweiler“. Seit 2015 leitet Thomas Lehnen das Orchester.

Weitere Informationen gibt es unter www.feuerwehr-orchester.de.