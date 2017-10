Eschweiler.

Die neue Kindertagesstätte in Dürwiß sollte ihre Pforten in wenigen Wochen öffnen, doch der Start verzögert sich. Denn nun sind die Planungen der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen: Am Dienstag meldete die Stadtverwaltung, dass zwischen dem 29. September und dem 4. Oktober ein so erheblicher Wasserschaden entstanden sei, dass eine „mehrmonatige Sanierung zu erwarten sei.