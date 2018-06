Eschweiler - Wasserfreunde Delphin überzeugen bei Altersklassenmeisterschaften

Eschweiler. Drei Synchronschwimmerinnen der Wasserfreunde Delphin Eschweiler fuhren mit Trainerin Michaela Martinett und Christine Pauls nach Remscheid zu den Deutschen Altersklassenmeisterschaften im Synchronschwimmen. Insgesamt 18 Vereine aus ganz Deutschland, davon fünf aus NRW, schickten ihre Aktiven an den Start um ihr Können zu zeigen.

Als erster Wettkampfabschnitt stand der Pflichtwettkampf am Freitagmorgen auf dem Programm, wo zunächst alle Aktiven der Altersklasse A-C vier Pflichtübungen schwimmen mussten. In der Altersklasse B gingen für die Delphine aus Eschweiler Luisa Cordes und Nina Löhmann ins Wasser. Nina schaffte es in ihrem Jahrgang 2001 auf den 8. Platz und Luisa Cordes belegte im Jahrgang 2002 Platz 13. Mit ihren Punkten hatten sich die beiden für den Wettkampfabschnitt Freie Kür Duett am nächsten Tag qualifiziert und gingen mit Platz sieben nach der Pflichtwertung an den Start.

Nach einer souverän geschwommenen Kür konnten die beiden den guten Platz vom Vortag halten und erhielten auch in der Gesamtwertung mit 109,053 Punkten den 7. Platz. In der Altersklasse Junioren ging Katharina Groh im Wettkampfabschnitt Solo für die Eschweiler an den Start. Am Samstagmorgen musste Katharina sich erst in der Technischen Kür gegen weitere Konkurrentinnen beweisen. Obwohl sie studiumsbedingt nur sehr wenig Zeit für Training hatte, zeigte sie eine tolle technische Kür und wurde dafür mit dem 3. Platz belohnt. Jetzt galt es in der Freien Kür am Sonntagmorgen diesen Platz zu halten.

Mit der Startnummer 3 ging Katharina ins Wasser und konnte auch hier mit Professionalität überzeugen. Mit 70,50 Punkten konnte sie die Leistung vom Vortag noch toppen und erkämpfte sich die Bronzemedaille im Solo in der Altersklasse der Junioren. Mehr als zufrieden mit den tollen Leistungen reisten am Sonntagnachmittag wieder alle zurück in die Heimat.