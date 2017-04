Warnhinweis: Trickbetrüger und falsche Dachdecker unterwegs

Eschweiler/Stolberg. Die Aachener Polizei ruft zu besonderer Vorsicht auf: Mit verschiedenen Tricks haben unbekannte Täter am Vormittag in der Städteregion versucht Senioren zu betrügen.

Die Enkeltrickbetrüger und falschen Dachdecker trieben ihr Unwesen vor allem in Eschweiler und Stolberg. Im Laufe des Tages hatte es mehrere Anrufe bei älteren Leuten gegeben. In den meisten Fällen gaben sie sich als Enkel aus und täuschten eine Notlage vor, jedoch hatten die Täter mit dieser Masche nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Erfolg.

In Eschweiler hatten sich am Morgen bei einer Dame zwei angebliche Dachdecker gemeldet, die ihr entsprechende Arbeiten anboten. Während sie sich in der Wohnung des Opfers aufhielten, entwendeten die Betrüger mehrere Tausend Euro aus einer Schatulle. Von den falschen Dachdeckern fehlt bis jetzt jede Spur.