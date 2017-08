Wahlunterlagen ab Montag online beantragen Letzte Aktualisierung: 13. August 2017, 17:25 Uhr

Eschweiler. Am 24. September findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Mehr als 42.000 Wahlberechtigte sind am Wahltag allein in Eschweiler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.