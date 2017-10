Eschweiler.

„Jetzt staubt‘s! Kirche am Ort ist im Umbruch.“ Dieser Slogan stammt nicht etwas aus einer Zeitung, sondern damit wirbt die Kirche für die Wahlen zu den GdG-, Pfarrei- und Gemeinderäten. Auch in Eschweiler sind etwa 34.000 Katholiken aufgerufen, am 11. und 12. November ihre Stimme abzugeben.