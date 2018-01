Eschweiler - Vortrag: Mohammed und Karl der Große

Eschweiler. „Mohammed und Karl der Große – gestern und heute“ ist ein Vortrag des Eschweiler Geschichtsvereins – in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule – überschrieben, der am Donnerstag, 18. Januar, 19.30 Uhr, im Kulturzentrum Talbahnhof, stattfindet.

Referent ist Professor Max Kerner. Der Eintritt ist frei.

Und darum geht es an diesem Abend: Mohammed und Karl der Große: Der eine, der Prophet Allahs, der im frühen 7. Jahrhundert die Stämme Arabiens in der Einheit einer religiösen Idee zusammenschloss – eine Idee, die dem Islam eine beispiellose Stoßkraft verlieh und in eine umfassende Eroberung, nicht zuletzt des Mittelmeerraumes, einmündete.

Der andere, Karl der Große, der mittelalterliche Baumeister Europas, der um 800 nicht nur einem ganzen Zeitalter Gestalt und Namen gab, sondern auch Europa zum ersten Mal politisch wie kulturell Wirklichkeit werden ließ. Was haben diese beiden, örtlich wie zeitlich voneinander getrennten, weltgeschichtlichen Figuren, miteinander zu tun?

Auf diese Frage hat Henri Pirenne (gestorben im Jahr 1935), der große belgische Mittelalterforscher an der Universität Gent, in einem heute klassischen Buch über Mahomet et Charlemagne eine bedeutende wissenschaftliche Antwort gegeben. Für Pirenne war es nicht die germanische Völkerwanderung der Goten, Wandalen oder Franken, die den Übergang von der Antike ins Mittelalter bewirkte, sondern jenes Vordringen des Islams im 7. und 8. Jahrhundert, das den Orient und Okzident voneinander schied und dem europäischen Nordwesten sehr bald das politische Übergewicht über den bisher mediterranen Bereich des römischen Imperiums brachte.

Mittelalter bis heute

Diese anregende Pirenne-These soll den Ausgangspunkt bilden für die Frage, wie der Islam nach Europa kam, wie er sich im muslimischen Spanien und im Islambild des Mittelalters zeigte und wie er sich heute in Europa darstellt – dies alles unter den Namen der beiden Titelfiguren Mohammed und Karl der Große, der eine für den Islam, der andere für Europa stehend.