Vorstand der ESG-Tennisabteilung bleibt im Amt

Eschweiler-Bergrath. „Die ESG-Tennisabteilung bietet nicht nur sehr gute Bedingungen für den Tennissport, auch Geselligkeit und das Miteinander wird bei uns groß geschrieben“, sagte der Vorsitzende Kajo Schümmer zu Beginn der Mitgliederversammlung der ESG-Tennisabteilung.

Die Mitgliederzahl ist konstant geblieben und beträgt zum Saisonbeginn 259 Erwachsene und Jugendliche. Sportwart Gerd Lüttgen ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Bevor die Sommersaison 2016 begann, hatte der Verein am 10. April sein erstes Event. Sybille und Paul Keuters feierten Jubiläum: Seit nunmehr zehn sind sie Pächter des Clubheims.

In der Sommersaison 2016 waren 16 Mannschaften gemeldet. Zwölf Herren/Damen/Senioren, drei Junioren und eine Herren-Hobby-Mannschaft. Bis auf drei Mannschaften konnten alle die Klasse halten. An der Clubmeisterschaft nahmen dann 46 Mitglieder in fünf Kategorien teil. Am 6. August wurde ein Doppel/Mixed-Turnier mit der Betriebssportgruppe Grünenthal Aachen durchgeführt und am 13. August ein Euregio-Turnier, das von Breitensportwart Fritz Stühlen organisiert wurde.

Erstmals gab es auch ein Herren-Doppel-Turnier unter der Leitung von Oliver Ferfer. Am 20. August stand die Anlage ganz im Zeichen der Frauen, denn da fand das jetzt schon traditionelle Frauen-Power-Turnier statt, an dem 20 Damen teilnahmen.

Drei Stadtmeistertitel

Ein sportliches Highlight war im vergangenen Jahr die auf der Anlage in Bergrath ausgetragene Stadtmeisterschaft. Bei leichtem Rückgang der Meldungen konnte man bei herrlichem Wetter spannende Spiele der Akteure verfolgen. Gemeldet hatten 147 Teilnehmer, die in 15 Kategorien um den Stadtmeisterschaft Titel kämpften. Von der ESG nahmen 72 Aktive teil und der Verein stellte drei Stadtmeister. Herren B: Thomas Wings; Herren Doppel: David Pieters/Bastian Frings; Herren-60-Doppel: Peter Haepp/Josef Körfer.

Dann übernahm Willi Huppertz als Versammlungsleiter das Wort. Er bedankte sich beim Vorstand und den vielen helfenden Händen für ihr Engagement – denn ohne ein starkes Team sind die Aufgaben nicht zu bewältigen.

Platzeröffnung am 8. April

Schließlich wurde an diesem Abend der Vorstand einstimmig wiedergewählt und mit Oliver Ferfer als stellvertretendem Pressewart verstärkt. Im Einzelnen: Kajo Schümmer, Vorsitzender; Bert André und Hans-Jürgen Wings, stellvertretende Vorsitzende; Roswitha Ritz, Geschäftsführerin; Dieter Ritz, Kassenwart; Gerd Lüttgen, Sportwart; Milan Milobara und David Pieters, stellvertretende Sportwarte; Inge Stahlberg, Pressewartin; Oliver Ferfer, stellvertretender Pressewart; Theo Schwieren Vereinsmanagement. Kassenprüfer wurden Lisa Mendez, Hans-Jörg Volk und Richard Schürmann. Auch Delegierte für die Delegiertenversammlung wurden bestellt.

Die diesjährige Platzeröffnung ist für Samstag, 8. April, 15 Uhr, geplant.