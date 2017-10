Eschweiler.

Auf der Autobahn 4 ist es am Freitagabend zu Verkehrsbehinderungen zwischen Eschweiler-West und Eschweiler-Ost gekommen. Die Fahrbahn war in beide Richtungen gesperrt, weil sich neben der Fahrbahn ein Rind aufgehalten hatte. Es war wohl am Freitagabend ausgebüchst und musste wieder eingefangen werden.