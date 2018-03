Eschweiler.

Kaum ein sportliches Event ist traditionsreicher als er, der Eschweiler Volkslauf. In die 48. Runde geht er am 18. März, wenn sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Laufen und Walking körperlich messen. Highlights werden in bewährter Form vor allem der Halbmarathon und der Lauf über 10.000 Meter.