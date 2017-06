Völliges Unverständnis für Umzugsplan der Städteregion

Eschweiler. Alles andere als einverstanden ist Bürgermeister Rudi Bertram mit dem Vorhaben der Städteregion, die Nebenstelle des Gesundheitsamtes von Eschweiler nach Stolberg zu verlegen.

Denn die von der Städteregion angeführten Gründe kann er nicht nachvollziehen. Bislang ist die Stelle in einem der Städteregion gehörenden Gebäude an der Steinstraße untergebracht. Künftig soll sie – im Interesse der Bürger, so die Städteregion – in der Stadtmitte Stolbergs angesiedelt sein. In einem Gebäude, das langfristig angemietet werden soll. Ein Standort, der laut Städteregion gut mit öffentlichem Personennahverkehr wie auch per Auto zu erreichen ist. „Für den Standort Eschweiler ist allerdings festzustellen, dass eine optimale ÖPNV-Anbindung gegeben ist. Die nächste Bushaltestelle ist in ca. zwei Minuten, der Haltepunkt der Euregiobahn und der Eschweiler Bushof in jeweils circa fünf Minuten zu erreichen. Außerdem steht sowohl auf dem Gelände der Nebenstelle als auch im Umfeld ausreichend Parkraum zur Verfügung.“

Bertram weiter: „Für mich stellt sich zudem die Frage, ob es wirtschaftlich zu vertreten ist, dass man aus einer im Eigentum stehenden Immobilie auszieht, um an anderer Stelle für eine monatliche Kaltmiete von rund 10.000 Euro ein Objekt anzumieten.

Sollte es der CDU-geführten Städteregion nicht allein darum gehen, der CDU-geführten Stadt Stolberg zu Lasten der SPD-geführten Indestadt Gutes zu tun, muss es andere Gründe für die kostenintensive Verlagerung der Dienststelle geben. Aus der Verwaltungsvorlage der Städteregion, so moniert Rudi Bertram, seien keine schlüssigen Begründungen zu entnehmen, die für einen Standortwechsel sprechen. „Ich bitte, mir daher, auch im Hinblick darauf, dass aus dem politischen Raum hierzu Nachfragen gestellt werden, näher zu erläutern, welche weiteren Entscheidungsgründe vorliegen, den Standort Stolberg für eine Unterbringung der Dienststelle zu präferiere“, schreibt Bertram an Städteregionsrat Helmut Etschenberg. Am Donnerstagabend befasste sich der Städteregionsausschuss mit dem Vorhaben.