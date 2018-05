Eschweiler.

Den ganz großen Namen innerhalb des deutschen Profifußballs trägt der Verein aus der hessischen Hauptstadt nicht. Doch der SV Wehen Wiesbaden absolvierte in den Jahren 2007 bis 2009 zwei Spielzeiten in der 2. Bundesliga und verpasste in der gerade zu Ende gegangenen Saison als Viertplatzierter der Dritten Liga mit nur einem Punkt Rückstand auf den Karlsruher SC denkbar knapp die Relegation zur Zweiten Liga.