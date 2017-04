Vier Wahllokale und mobile Stationen für die Jugend

Eschweiler. Ob in Jugendeinrichtungen, auf dem Sportplatz oder in der Fußgängerzone: Auch die Stadt Eschweiler steht in der ersten Maiwoche im Zeichen der U18-Wahl, der symbolischen Wahl für Kinder und Jugendliche kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.

Kinder und Jugendliche dürfen dabei wie Erwachsene ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben und die Ergebnisse werden an die NRW-Politik weitergeleitet. Insgesamt machen 342 Wahllokale in ganz NRW mit, vier befinden sich in Eschweiler.

„Kinder und Jugendliche haben eine klare Meinung zu politischen Themen und müssen gehört werden“, betont Sarah Primus, Vorsitzende des Landesjugendrings NRW, der die U18-Wahl koordiniert. „Mit der U18-Wahl wollen wir das Interesse an demokratischen Prozessen bei jungen Menschen wecken und gleichzeitig die Politiker auffordern, sich mehr um ihre Wählerschaft von morgen zu bemühen. Wir verbinden die U18-Wahl mit unserer Forderung, das Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken.“

Die Bedingungen bei der U18-Wahl unterscheiden sich nur leicht von der Landtagswahl neun Tage später: Die jungen Menschen wählen in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen, Sportvereinen, Bibliotheken, in mobilen Wahllokalen.

Überall wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten, können U18-Wahllokale eingerichtet werden. Stimmberechtigt ist jeder unter 18 Jahren – Alter und Staatsangehörigkeit spielen dabei gar keine Rolle. Auch sehbehinderte und blinde Kinder und Jugendliche können mit Hilfe einer Schablone für die Wahlzettel an der U18-Wahl teilnehmen.

Die U18-Wahllokale in Eschweiler sind wie folgt geöffnet:

Jugendheim Dings, Konrad-Adenauer-Straße 35, Dürwiß, Dienstag, 2. Mai, 16 bis 22 Uhr;

Jugendheim Whitecastle, Burgweg 7, Weisweiler, Donnerstag, 4., und Freitag, 5. Mai, jeweils 16 bis 20 Uhr;

Kinder- und Jugendzentrum St. Peter und Paul, Peter-Paul-Straße 12, Stadtmitte, Dienstag, 2., und Mittwoch, 3. Mai, jeweils 15 bis 19 Uhr sowie Freitag, 5. Mai, 18 bis 21 Uhr;

Städtischer Jugendtreff Check In, Hehlrather Straße 15, Stadtmitte, Dienstag, 2. Mai, 17 bis 21 Uhr, Freitag, 5. Mai, 18 bis 22 Uhr.

Neben den Wahllokalen während der Öffnungszeiten in den Jugendtreffs in Eschweiler ist die Mobile Jugendarbeit mit einem mobilen Wahllokal in den Stadtteilen wie folgt unterwegs:

Dienstag, 2. Mai: 16 bis 17 Uhr Skatepark an der Indestraße, 17.15 bis 18.15 Uhr Freizeitplatz an der Erfstraße in Röhe, 18.30 bis 19.30 Uhr Bolzplatz in Hehlrath;

Mittwoch, 3. Mai: 16 bis 17 Uhr Kulturpark in Weisweiler, 17.15 bis 18.15 Uhr Bürgerbegegnungsstätte Eschweiler-Ost, 18.30 bis 19.30 Uhr Bolzplatz in Hastenrath;

Donnerstag, 4. Mai: 16 bis 17 Uhr Bolzplatz in Bergrath Im Felde, 17.15 bis 18.15 Uhr Sittich-Treff in Dürwiß (nähe Drimbornshof), 18.30 bis 19.30 Uhr Streetballfläche in Pumpe-Stich;

Freitag, 5. Mai: 16 bis 17 Uhr Bolzplatz in Hastenrath, 17.15 bis 18.15 Uhr Schulhof des Nebengebäudes des Städtischen Gymnasiums, 18.30 bis 19.30 Uhr Skatepark an der Indestraße.