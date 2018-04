Eschweiler - Vier Jahrzehnte Eschweiler Karneval in Wattrelos

Eschweiler.

Wenn einer Ahnung von Karneval in Wattrelos hat, dann ist es Norbert Weiland, Präsident des Eschweiler Karneval-Komitees. Seit vor 40 Jahren der Eschweiler Karnevals in die nordfranzösische Stadt „exportiert“ wurde, ist Weiland fast jedes Jahr dabei, wenn dort wie auch an diesem Wochenende das jecke Treiben auf den Programm steht.