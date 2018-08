Kraftwerk Weisweiler besetzt: Anklage gegen Aktivisten erhoben

Eschweiler.

Man konnte die Sabotage im Kraftwerk Weisweiler damals über Twitter fast in Echtzeit verfolgen. Es war gegen 5 Uhr morgens, als 14 Menschen in das Betriebsgelände eindrangen. Einige von ihnen seilten sich zu einem Bagger der Kohlebunker ab, andere ketteten sich an die Bandanlagen, die die Kohle von den Bunkern bis zu den Mühlen der Kesselanlagen transportieren.