Eschweiler.

Ein feucht-fröhlicher Wettkampf, der am Ende stolze Sieger hervorbrachte. Das Schwimmfest der Liebfrauenschule schließt die Ausbildung der Fünftklässler im Schwimmen ab. Zur Abrundung messen sich die Klassen in verschiedenen Wettbewerben in der Jahnhalle. Neben den Einzelwettkämpfen finden zwei Staffeln mit allen Schülern, die Lagenstaffel und die Juxstaffel, statt.