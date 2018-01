Eschweiler - VHS-Programm: Vom „Schreibtraining“ bis hin zu den „Touristenkursen“

Eschweiler. Kurze Wege zum Unterricht (Realschule Patternhof, VHS-Haus), faire Preise und Lernen in überschaubaren Gruppen gehören genauso zum Service der Volkshochschule wie verschiedene Kursformate und entsprechende Methodik und Didaktik für bestimmte Zielgruppen.

Neben den vielen Vorträgen zu Sprachen und den verschiedenen Mehrsprachenkursen, die inzwischen an vielen Orten in Deutschland angeboten werden, macht die VHS Eschweiler ab sofort auf zwei neue Kursformate aufmerksam, die direkt nach Karneval angeboten werden. Zum einen handelt es sich um ein Kursformat „Schreibtraining“ in mehreren Sprachen, für alle, die gerne Sprachen lernen. Darunter gibt es extra Kurse für Englisch, Französisch (Aussprache- und Schreibtraining), Spanisch (Lese- und Schreibtraining), Russisch und Neugriechisch (Buchstaben-, Lese- und Schreibtraining). Für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse bietet die VHS auch Arabisch an.

Wer Italienisch und Spanisch anders lernen möchte, kann im Kursformat „Essen und Trinken in Italien“ und „Essen und Trinken in Spanien und Lateinamerika“ rasch die Länder und die gastronomischen Spezialitäten kennen lernen, um in typischen Urlaubssituationen sprachlich zurechtzukommen.

Ess- und Trinkvokabular

Es wird über verschiedene Länder und Provinzen, deren gastronomische Spezialitäten und Getränke, über Restaurants und Läden, Ess- und Trinkvokabular gesprochen. Einfache Redewendungen, die leicht zu reproduzieren sind, stehen im Vordergrund des Lernens. Den Abschluss der Kurse bildet ein gemeinsames Essen.

Marga Müller, Fachbereichsleitung für Sprachen: „Neue Kursformate sind wichtig, denn wir haben verschiedene Zielgruppen. Jeder von uns lernt anders. Ein schnelles und erfolgreiches Erlernen einer Fremdsprache braucht entsprechende Methodik und Didaktik. An der VHS Eschweiler haben wir eine große Auswahl an vielen Muttersprachlern, darunter auch Sprachwissenschaftler, erfahrene Lehrkräfte, die eine tolle Arbeit leisten und ein großes Wissen haben. Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch, Türkisch, Kroatisch, Portugiesisch, Polnisch, Neugriechisch, Ungarisch für die Reise und arabische, russische, griechische Buchstaben stehen wieder im Mittelpunkt einer Reihe von „Touristenkursen“ im Frühjahrssemester. Die Kursformate sind selbst in diesem Bereich sehr unterschiedlich. Wir bieten aber auch andere Sprachen (insgesamt um die 20) und andere Kursformate an, darunter auch Konversationskurse, Auffrischungskurse, Vorträge, Grund- und Aufbaukurse, Einzel- und Mehrsprachenkurse, Landeskunde in mehreren Sprachen, Trainingskurse, Prüfungen etc.“ Wer Lust auf ein schnelles und mehrsprachiges Lernen hat, kann mehrere Sprachen in einem Kurs gleichzeitig lernen (montags um 16.30 Uhr oder freitags um 19 Uhr oder samstags ‘skandinavische Sprachen‘).

Infos auf der Homepage

Informationen gibt es auf der Homepage (www.vhs-eschweiler.de). Dort kann man sich auch anmelden. Auch telefonische Rückfragen (und Anmeldung) sind möglich unter Telefon 70270.