Eschweiler - VHS lädt zu Veranstaltung im Rahmen des Sprachenforums ein

Eschweiler. In Kooperation mit örtlichen Schulen und Bildungsträgern lädt die Volkshochschule Eschweiler zu einer Veranstaltung über eine digitale Transformation und den Sprung in die neue Bildungsära ein.

Im Rahmen des Eschweiler Sprachenforums findet am Mittwoch, 13. Juni, von 18.30 bis 21 Uhr im Talbahnhof ein Austausch der methodisch-didaktischen Ideen und Praxisbeispiele bezüglich der digitalen Sprache und Medien im Unterricht in Eschweiler Schulen (Realschule Patternhof, Liebfrauenschule, Städtisches Gymnasium) und an der VHS statt.

Marga Müller, Fachbereichsleitung für Sprachen, verantwortlich unter anderem für das Eschweiler Sprachenforum: „Digitale Verantwortung muss diskutiert werden. Diese kann nicht einer verordnen – nicht ein Unternehmen, nicht eine Institution, nicht eine Regierung. Digitale Verantwortung kann nur gemeinsam erarbeitet werden, deshalb laden wir alle Bürger zum Austausch ein.“

Gerade in den vergangenen Jahren sind die Möglichkeiten gewachsen, wie digitale Medien im Unterricht verwendet werden können: Verlage produzieren immer mehr digitale Unterrichtsmaterialien. In Schulen wird mit Nachdruck die Infrastruktur ausgebaut – „Gute Schule 2020“. Die VHS hat eine bundesweite Lehr- und Lernplattform an den Start gebracht, die sogenannte VHS-cloud. Es wird in die Technik und in die Konzepte investiert. „Daher ist es uns wichtig, über die neue Bildungsära und die Arbeitswelt zu sprechen“, so Müller.

Ein kurzer Vortrag eröffnet den Zugang zu dieser Thematik. Im Anschluss werden die Praxisbeispiele, Methoden, Ideen und Vorschläge präsentiert. Zum Schluss gibt es eine Podiumsdiskussion; gemeinsam wird versucht, Antworten unter anderem auf solche Fragen zu finden: Haben die Jüngeren die Nase vorn? Wer führt wen in die digitale Zukunft? Diejenigen, die den Computer bedienen können oder diejenigen, die ihn auch verstehen? Wie sehen die Schule und die Volkshochschule der Zukunft aus? In wie weit wird sich die Architektur des Klassenzimmers verändern? Wird es noch Öffnungszeiten in der Schule geben? Wie wird das Lernen neu definiert? Wie stark wird sich dadurch die Bildungslandschaft verändern? Welche Rolle in diesem Prozess bekommen die Städte und Kommunen?

Diese Veranstaltung ist für alle Bürger kostenlos. Eingeladen sind unter anderem die Vertreter aus der Politik, Lehrer, Schüler, VHS-Teilnehmer und jeder, der sich über dieses Thema informieren möchte. Weitere Informationen in der VHS, Kaiserstraße 4a, Telefon 702750 (Marga Müller).