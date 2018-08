Eschweiler - VHS: Die Digitalisierung betrifft inzwischen alle Fächer

Eschweiler.

Die Arbeitswelt verändert sich. Auch die Lehr- und Lernwelt ist um Umbruch: Digitale Inhalte, Medien und Unterrichtskonzepte waren lange vor allem ein Thema im Informatik- beziehungsweise EDV-Unterricht. Nun betrifft die Digitalisierung alle Fächer und Fachbereiche. Lehrer, die bislang wenig mit Technik zu tun hatten, stehen vor einer Herausforderung: Die Volkshochschule Eschweiler nimmt sich dieses Themas an und unterbreitet zum zweiten Mal ein Programm, das sich speziell an Lehrende in Schule und Weiterbildung richtet.